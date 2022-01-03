Представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса избрали следующим генсеком ОПЕК

Министры стран ОПЕК на специальной видеоконференции в понедельник назначили Хайсама аль-Гайса из Кувейта на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года. Об этом сообщил источник в ОПЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все, назначили аль-Гайса", - сказал он. Аль-Гайс сменит на этом посту нигерийца Мухаммеда Баркиндо, действующего в этом качестве с 2016 года. Его полномочия истекают в июле 2022 года. Аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Кандидатура аль-Гайса была единственной в списке.

Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.