Первый цифровой проект SOCAR Turkey будет профинансирован в рамках программы Horizon Europe

Энергетика 4 января 2022 10:01 (UTC+04:00)
Первый цифровой проект SOCAR Turkey будет профинансирован в рамках программы Horizon Europe

БАКУ /Trend/ - Первый цифровой проект Circular TwAIN, разработанный Центром исследований, разработок и инноваций SOCAR Turkey, будет профинансирован в рамках программы Horizon Europe Еврокомиссии, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Horizon Europe - ключевая программа ЕС по финансированию проектов в сфере исследований и инноваций. Она охватывает проекты по борьбе с изменением климата и способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития.

Как сообщается, проект, объединяющий 10 международных партнеров в консорциуме, направлен на разработку цифрового инструмента, который посредством искусственного интеллекта обеспечит энергоэффективность на крупных производственных объектах. Circular TwaAIn также внесет значительный вклад в сокращение энергопотребления и выбросов углекислого газа.

«Обеспечение эффективного и устойчивого производства всегда было нашим приоритетом. В рамках разработанного с этой целью проекта Circular TwAIn мы будем использовать цифровые технологии для достижения более эффективных результатов в области устойчивого производства. Проект Circular TwAIn послужит развитию наших среднесрочных и долгосрочных стратегий цифровизации, устойчивости и оптимизации энергопотребления», - сказал генеральный директор Центра исследований, разработок и инноваций SOCAR Turkey Билал Гулиев, слова которого приводятся в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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