Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал решение, принятое на сегодняшнем 24-м заседании министров стран ОПЕК+ в связи с сохранением плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Как сообщили в ведомстве, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тыс. баррелей до 668 тыс. баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 50 тыс. баррелей.

Напомним, что на министерском заседании ОПЕК+ 18 июля 2021 года было принято решение о ежемесячном наращивании нефтедобычи на 400 тыс. б/с с тем, чтобы в сентябре 2022 года завершить сокращения нефтедобычи на уровне 5,8 млн б/с. Также было принято решение, с частичными корректировками базовых уровней нефтедобычи с мая 2022 года, продлить "Декларацию о сотрудничестве" до конца 2022 года.