Продолжаются своповые поставки газа в рамках контракта между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном - иранский министр
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в рамках соглашения по своповым поставкам, подписанного между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном, 4-4,5 миллиона кубометров газа в сутки импортируется из Туркменистана в Иран.
Как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
По его словам, импорт газа обеспечивает устойчивость газового рынка в стране.
Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.
Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.
Реализация контракта началась с 1 января 2022 года.
(Автор: Эльнур Багишев)
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