Нефть на пути к сильнейшему за месяц недельному росту

Мировые цены на нефть растут в пятницу почти на 1%, готовясь показать сильнейший с начала декабря недельный рост, который на данный момент превышает 6%, инвесторы оценивают возможность возникновения перебоя с поставками из-за волнений в Казахстане, свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,9%, до 82,73 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,89%, до 80,17 доллара.

С начала недели нефть марки Brent подорожала уже на 6,4%, а WTI — на 6,7%. В центре внимания инвесторов на этой неделе были ситуации в Казахстане и Ливии, которые создали риски возникновения дефицита предложения на рынке.

"Последнее ралли цен на нефть явно было поддержано вопросами вокруг предложения", — отметил аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Местное телевидение сообщало ранее в пятницу, что все три нефтеперерабатывающих завода Казахстана работают в штатном режиме. Однако волнения в стране не утихают, что оставляет возможность возникновения перебоев в добыче нефти.

В течение недели добыча нефти в Ливии сократилась, по данным Ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), почти на миллион баррелей из-за ремонта на трубопроводе. Однако в четверг компания сообщила, что работы были завершены досрочно и добыча на месторождении, эксплуатируемом компанией Waha выросла на 200 тысяч баррелей в сутки.