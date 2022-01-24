Нефть дорожает на высоком спросе

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на увеличении спроса на нее. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 87,81 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 85,85 доллара.

На нефтяном рынке в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует высокий спрос на "черное золото". Рост на рынке нефти наблюдается пять недель подряд. Так, за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI — на 1,5%.

"Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.