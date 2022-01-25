Нефть умеренно дорожает во вторник утром

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на перспективах роста спроса и недостаточно растущего её предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, Trend со ссылкой на Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,53%, до 85,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 83,63 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. При этом аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, предполагают, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.