Нефть умеренно дорожает во вторник утром
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на перспективах роста спроса и недостаточно растущего её предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, Trend со ссылкой на Прайм.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,53%, до 85,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 83,63 доллара.
Инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. При этом аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, предполагают, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.
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