Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана

Энергетика 14 февраля 2022 12:04 (UTC+04:00)
Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана

Южная зона Казахстана является местом сосредоточения проектов по вводу новой генерации. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«До 2026 года в южных регионах планируется строительство 7 генерирующих установок суммарной мощностью порядка 3050 МВт, часть из которых будет реализовано через механизм аукционных торгов, позволяющий максимально снизить нагрузку на тариф для конечных потребителей», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, в обеспечение стабильного функционирования энергосистемы и полного обеспечения экономики страны в электроэнергии, Министерством энергетики заключены 13 инвестиционных соглашений с действующими энергопроизводящими организациями, в рамках которых предполагается реализация мероприятий по реконструкции и расширению генерирующего оборудования.

«По результатам планируется ввод дополнительной электрической мощности, объемом порядка 1 600 МВт, из которых угольная и газовая составляет порядка 950 МВт и 650 МВт, соответственно. Работа по дальнейшему их заключению в целях поддержки рабочего состояния энергетического оборудования продолжается», - отметил министр.

«Также в рамках плана развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы планируется ввод порядка 1 500 МВт электрической мощности, использующей гидродинамическую энергию воды до 2030 года», - заключил глава Минэнерго.

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