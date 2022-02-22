Завершается строительство новой платформы ACE на «Азери-Чираг-Гюнешли» - SOCAR

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство новой платформы Центрально-Восточный Азери (ACE) на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в Facebook заместитель вице-президента азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям, пресс-секретарь компании Ибрагим Ахмедов.

Как отметил Ахмедов, AZFEN и Bos Shelf строят верхнюю часть гигантской платформы и опорный блок.

«Эта платформа внесет важный вклад в стабилизацию добычи нефти в нашей стране», - добавил он.

Как ранее сказали в bp, все инженерные, закупочные и производственные работы продолжаются, чтобы начать производство в рамках проекта ACE в 2023 году.

Отметим, что доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором соглашения о разделе продукции по АЧГ.

(Автор: Ляман Зейналова)

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