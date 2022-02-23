Назван объём транспортировки газа по TANAP в Турцию и Европу

БАКУ/Trend/ - С начала ввода в эксплуатацию по конец января 2022 года Трансанатолийский газопровод (TANAP) транспортировал 14,5 миллиарда кубометров газа в Турцию и 9 миллиардов кубометров в Европу.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

«TANAP доставляет газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в районе Ипсала города Эдирне, который проходит через 20 городов, 67 районов и 600 сел Турции. TANAP, который является важнейшим звеном Южного газового коридора, не только способствует дальнейшему развитию существующего сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом, но и поднимает Азербайджан на уровень второго по величине поставщика газа Турции и нового поставщика газа ЕС», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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