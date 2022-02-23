Назван планируемый объём поставок газа по TANAP в 2022 г.

БАКУ/Trend/ - По итогам 2022 года по Трансанатолийскому трубопроводу планируется транспортировать в общей сложности 16,2 миллиарда кубометров газа.

Об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, отвечая на вопрос Trend в ходе онлайн пресс-конференции.

Как отметил Дюзйол, с начала ввода в эксплуатацию по конец января 2022 года Трансанатолийский газопровод (TANAP) транспортировал 14,5 миллиарда кубометров газа в Турцию и 9 миллиардов кубометров в Европу.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)

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