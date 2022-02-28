TAP может превратить Италию в ключевой узел сети газовой инфраструктуры

Энергетика 28 февраля 2022 15:02 (UTC+04:00)
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