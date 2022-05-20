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Нефть дешевеет на возможном увеличении поставок в Китай

Энергетика Материалы 20 мая 2022 09:35
Нефть дешевеет на возможном увеличении поставок в Китай

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Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, инвесторы обсуждают вероятность увеличения поставок "черного золота" из России в Китай. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,62%, до 111,34 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 108,92 доллара.

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на фоне перспектив увеличения "черного золота" в Китае за счет российских поставок. По данным СМИ, Китай обсуждает с РФ покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.

"Это было бы признаком укрепления энергетических связей между ними, и могло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик NAB Тейлор Ньюджент (Taylor Nugent).

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