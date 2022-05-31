ОПЕК+ должна быть осторожна в увеличении поставок на фоне роста цен

БАКУ /Trend/ - Многое из того, что происходит на нефтяном рынке, связано с психологией, а не с перебоями в поставках.

Об этом сказал Trend со-директор американского Института анализа глобальной безопасности (IAGS), старший советник Совета по энергетической безопасности США Гал Люфт.

Он считает, что причиной всплеска является неуверенность трейдеров в отношении режима санкций.

"Трейдеры, страховщики и грузоотправители, работающие с российской продукцией, находятся в выжидательном режиме и не хотят, чтобы на них обрушились последствия санкционной суматохи. Они предпочитают воздерживаться от контрактов, пока ситуация не прояснится. Как только наступит относительная стабильность, им будет удобнее закрывать сделки. Кроме того, вероятно, что скоро больше нефти из Ирана и Венесуэлы будет поступать на рынок. ОПЕК+ понимает это и будет очень осторожна, чтобы не увеличивать предложение, хорошо зная, что цены могут падать так же быстро, как и росли, как только на рынке восстановится баланс. Нам, возможно, придется иметь дело с трехзначным показателем цен на нефть в ближайшие три - четыре месяца, и в течение этого времени мы можем увидеть некоторое снижение спроса, за которым последует перебалансировка. Это, конечно, зависит от ситуации в Европе", - сказал Люфт.

Эксперт считает, что если конфликт распространится за пределы Украины, вовлекая другие страны НАТО, цены на нефть вырастут еще больше.

Цены на нефть выросли до максимума 2008 года на фоне вероятности запрета на импорт российской нефти и задержки в заключении сделки между США и Ираном.

Консалтинговая компания Rystad Energy отмечает, что на сегодняшний день финансовые санкции Запада против России не доказали свою эффективность в деле деэскалации конфликта в Украине.

"Расширение санкций на физические товары, включая экспорт российской нефти, безусловно, находится на столе переговоров. Воздействие одностороннего запрета США будет минимальным, так как приведет к снижению лишь на около 100 тысяч баррелей в день. Если США смогут убедить Европу принять участие в эмбарго, то это приведет к снижению в среднем на около 3,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении компании.