Роль Азербайджана в регионе имеет решающее значение с точки зрения поставок энергоресурсов - Алан Мастард

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в регионе имеет решающее значение с точки зрения поставок энергоресурсов.

Об этом Trend сказал бывший посол США в Туркменистане Алан Мастард в пятницу в кулуарах IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

«Тот факт, что Азербайджан переходит на возобновляемые источники энергии, государственная нефтяная компания SOCAR заявляет о продвижении проектов солнечной и ветровой энергии, говорит о признании страной того, что ископаемое топливо со временем станет менее востребованным источником энергии», - сказал посол.

По его словам, роль Азербайджана будет иметь решающее значение в переходе на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, в течение следующих 20-30 лет.

«Для Европы Азербайджан является источником поставок энергоресурсов из Каспийского региона через Южный газовый коридор», - отметил Мастард.

Он добавил, что У Азербайджана и Туркменистана есть потенциал для еще более тесного сотрудничества по совместным энергетическим проектам.

«Мы на Западе хотели бы, чтобы туркменский газ поступал не только в Китай и Россию, но и на европейский рынок», - сказал он.