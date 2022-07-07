Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого июля понизилась на 3,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 114,61 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,11 доллара – до 113,24 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,18 доллара, составив 68,52 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июля снизилась на 3,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 109,95 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.