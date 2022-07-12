Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 июля понизилась на 1,15 доллара относительно предыдущего показателя и составила 120,1 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,18 доллара – до 118,68 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,18 доллара, составив 73,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 июля снизилась на 1,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 114,61 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.