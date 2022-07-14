Азербайджан обладает большим потенциалом в в сфере ВИЭ – экс-президент Латвии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом сказал Trend бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

Азербайджан готов и далее развивать свой потенциал в области ВИЭ, отметил экс-президент.

«Страна может извлечь из этого реальную выгоду. Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере использования энергии ветра и солнца», - сказал Затлерс.

Он также сообщил, что Карабахский регион Азербайджана обладает большим потенциалом для развития солнечной энергетики.

«Сегодня в мире существует множество инновационных идей для создания «зеленой» зоны в Карабахе. У Азербайджана для этого есть достаточно ресурсов», - добавил Затлерс.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)