Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июля повысилась на 0,27 доллара относительно предыдущего показателя и составила 114,18 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,25 доллара – до 112,73 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,4 доллара, составив 67,65 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июля снизилась на 0,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 108,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 июля составляет 1,7 AZN/USD.