Меморандум о партнерстве в энергетической сфере свидетельствует об авторитете Азербайджана на глобальной арене – канадский эксперт

БАКУ /Trend/ - 18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Как сообщает Trend, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подписанный между Азербайджаном и Евросоюзом меморандум в энергетической сфере свидетельствует о том, что ЕС считает Азербайджан равноправным партнером, сказал Trend научный сотрудник Канадского института международных отношений Роберт М. Катлер.

По его мнению, меморандум представляет собой рамочное соглашение, которое определяет цели сотрудничества с большей, чем обычно, конкретностью.

"И этот документ выходит за рамки экспорта газа. Меморандум также охватывает сферы возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды. В совокупности он представляет собой согласованную повестку дня для последующих встреч сторон", - сказал Катлер.

По словам эксперта, помимо экспорта газа, меморандум предусматривает сотрудничество в области водорода и электроэнергии.

"Однако природный газ является наиболее важным компонентом меморандума не только из-за огромной потребности в нем в ЕС, но и из-за его стратегической важности. Меморандум подтверждает, что сегодня ЕС считает Азербайджан равноправным партнером", - сказал Катлер.

Он также подчеркнул, что Баку, подписав меморандум, получает огромные возможности.