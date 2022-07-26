Коммерческий запуск IGB планируется до следующего отопительного сезона

БАКУ /Trend/ - В любом случае интерконнектор Греция-Болгария (IGB) будет введен в эксплуатацию к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить более конкурентоспособный рынок и лучшие цены для конечных потребителей. И, конечно, ICGB сосредотачивает все свои усилия на коммерческом запуске интерконнектора до следующего отопительного сезона.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

"Мы хотим начать коммерческие поставки по IGB как можно скорее. Необходимо выполнить некоторые шаги до коммерческого запуска, чтобы убедиться, что все работает правильно и что мы соблюдаем самые высокие отраслевые стандарты. Компании AVAX, которая является подрядчиком по строительству интерконнектора, необходимо как можно скорее приступить к оставшимся работам по интеграции и тестированию системы SCADA. Я должна подчеркнуть важность этой предстоящей задачи", - сказала Георгиева.

Она отметила, что остальные работы - ряд административных процедур, которые необходимо выполнить, в основном находятся в ведении болгарских и греческих учреждений.

"Обычно такие процедуры занимают около трех месяцев, и поэтому нам нужна активная и целенаправленная политическая и институциональная поддержка, чтобы сократить предполагаемые сроки. В Болгарии уже создана рабочая группа с представителями всех соответствующих учреждений, которая должна работать над способами оптимизации процессуальных сроков. Мы надеемся, что эти усилия продолжатся даже при возможной смене власти или временном кабинете министров. Проект IGB имеет огромное национальное значение, и я надеюсь, что политическая элита поддержит и поможет нам в наших усилиях", - добавила исполнительный директор.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn