В Болгарии назвали объем возможных дополнительных поставок газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов дополнительно поставлять в Болгарию от 0,5 до 1 миллиарда кубометров природного газа в год, помимо уже согласованного объема поставок в 1 миллиард кубометров. Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью болгарскому телеканалу Nova TV премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

«Однако нам все еще нужно найти способ доставить этот газ в Болгарию. Мы работаем над этим. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть газ и сейчас мы должны найти решение проблемы с инфраструктурой», - сказал Петков.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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