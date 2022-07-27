Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 июля понизилась на 1,08 доллара относительно предыдущего показателя и составила 111,24 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,06 доллара – до 108,96 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,72 доллара, составив 67,12 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 июля повысилась на 0,92 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 109,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 июля составляет 1,7 AZN/USD.