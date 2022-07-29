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Меморандум в энергетической сфере откроет новый этап в сотрудничестве ЕС и Азербайджана - Петер Михалко

Энергетика Материалы 29 июля 2022 16:06 (UTC +04:00)
Меморандум в энергетической сфере откроет новый этап в сотрудничестве ЕС и Азербайджана - Петер Михалко

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в энергетическом секторе является одним из приоритетов отношений ЕС и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на церемонии закрытия 16-й Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.

«Хочу поздравить Университет ADA с таким замечательным проектом. Как вы знаете, сотрудничество в энергетическом секторе является одним из приоритетов отношений между Азербайджаном и ЕС. Отрадно, что вопросы энергетики обсуждаются и на уровне образования», - сказал Михалко.

Посол добавил, что подписание "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" откроет новый этап в двустороннем сотрудничестве.

Напомним, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа прошла при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.

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