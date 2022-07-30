Трубопровод для транзита азербайджанского газа в Болгарию может выйти за пределы максимальной мощности - исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Максимальная техническая мощность интерконнектора Греция-Болгария (IGB) составляет пять миллиардов кубометров газа в год. В случае, если потребности и спрос превысят этот показатель, то возможно строительство второго трубопровода для удовлетворения растущего спроса.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

"Для этого ICGB необходимо будет строго следовать нормативным обязательствам и процессам, провести необходимые рыночные тесты в сотрудничестве со смежными операторами транспортировки газа и в конечном итоге принять такое решение, если оно окажется целесообразным как с точки зрения рынка, так и с экономической точки зрения", - сказала Георгиева.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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