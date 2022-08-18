Мировые цены на нефть слабо растут на ряде факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,13%, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,1%, до 88,2 доллара.

В четверг утром цены на нефть в целом слабо меняются, рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость "черного золота" влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США, опубликованный днем ранее. Часть участников заседания пришла к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок. При этом другая часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2%.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики, которая, в свою очередь, значительно снизит спрос на нефть.