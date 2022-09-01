Мировые цены на нефть продолжают падать на нескольких факторах

Мировые цены на нефть в первый день осени снова снижаются, в то время как инвесторы оценивают ряд факторов, влияющих на спрос и предложения этого вида сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,64%, до 95,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 88,94 доллара.

Стоимость нефти в четверг утром снижается на ряде факторов. Так, например, одна из причин отрицательной динамики — перспектива повышения учётной ставки Федрезервом США, так как ужесточение монетарной политики может негативно отразиться на состоянии всей мировой экономики и, следовательно, спросе на энергоресурсы.

Кроме того, негативное влияние на котировки "черного золота" оказывают продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае, которые ведут к снижению спроса на этот вид сырья из-за ужесточения ограничений на передвижение.

При этом снижение цен на нефть умеренное после вчерашней статистики из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали сокращения запасов лишь на 1,483 миллиона баррелей.