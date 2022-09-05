По TANAP и TAP транспортировано более 11 млрд кубометров газа - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году по TANAP и TAP транспортировано более 11,3 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В Турцию по TANAP было транспортировано 3,7 миллиарда кубометров газа, а в Европу - 7,3 миллиарда", - говорится в публикации.

Также министр отметил, что всего из Азербайджана в Турцию в 2022 году было транспортировано 5,4 миллиарда кубометров газа.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегоднопоставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.