БАКУ /Trend/ - В этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов – 17 млн тонн.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На встрече стало известно о решении по переносу планового ремонта на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией «Қазақстан темір жолы» будет осуществлен импорт дизельного топлива в объеме до 100 тысяч тонн.

Магзум Мирзагалиев отчитался о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на заводе по производству полипропилена в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца. Кроме того, Президенту было доложено о реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Глава государства был проинформирован о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.