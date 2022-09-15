ЕБРР окажет поддержку Казахстану для сокращения выбросов метана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит Казахстан в сокращении выбросов метана, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Подписание соответствующего меморандума состоялось в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

Сокращение выбросов метана и улучшение мониторинга, отчетности и верификации в различных секторах является для страны важной задачей. ЕБРР намерен поддерживать усилия Казахстана в данном направлении с акцентом на основные сектора - в областях энергетики и транспортировки газа, сельского хозяйства, твердых бытовых отходов и водоотведения.

В рамках реализации меморандума стороны готовы приступить к совместной реализации проектов в области сокращения выбросов метана, а также рассмотреть использование возможностей по новым инструментам регулирования в этой сфере в соответствии с наилучшей международной практикой и стандартами.

Меморандум будет способствовать достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году.