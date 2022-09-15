Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 сентября повысилась на 1,63 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,49 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,56 доллара – до 96,08 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,28 доллара, составив 68,66 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 сентября повысилась на 1,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,13 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.