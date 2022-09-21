Нефть слабо дорожает на перспективах сокращения предложения

Мировые цены на нефть в среду утром немного растут на фоне возможного сокращения предложения этого вида сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,18%, до 90,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 84,05 доллара.

В среду утром рынки оценивают перспективы сокращения предложения "черного золота". Так, инвесторы все еще беспокоятся из-за предстоящего вступления в силу эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть, которое намечено на конец года.

При этом сдерживают рост стоимости нефти ожидания повышения ставки Федрезервом США, так как трейдеры опасаются, что резкое повышение ключевых ставок в странах мира приведет к рецессии, что негативно скажется на спросе на энергоносители.

Позже в течение дня Федеральная резервная система США опубликует итоги двухдневного заседания. По данным CME Group, 82% аналитиков закладывают третье подряд повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов — до 3-3,25%, в то время как 18% экспертов допускают повышение сразу на 100 базисных пунктов.