Мировые нефтяные котировки показывают рост

Мировые котировки нефти во вторник утром растут после падения днем ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 83,46 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 77,23 доллара.

В понедельник котировки нефти заметно упали: Brent подешевел на 4%, примерно с 86 долларов, а WTI — на 3,6%, с 79,5 доллара. При этом цена Brent опустилась ниже 83 долларов впервые с 11 января. Падение котировок было связано с опасениями по поводу рецессии в мире и последовавшей волатильностью рынков с уходом трейдеров от риска, отмечали эксперты.

Рынки также обратили внимание на заявление министра нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббара. Так, он заявил в интервью на телевидении, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией вокруг нефтяных цен, желая сохранить баланс на рынках, и не хотят резкого роста или падения котировок, пишет агентство Рейтер.

Поддерживает удорожание нефти во вторник и курс доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 113,68 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.