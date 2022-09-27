Поступления в бюджет Азербайджана выросли за счет доходов от нефти и газа – ВБ

БАКУ /Trend/ - Поступления в бюджет Азербайджана в июле выросли на 61 процент за счет доходов от нефти и газа, которые удвоились в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в Ежемесячном обзоре экономики Всемирного банка, сообщает во вторник Trend.

В отчете отмечается, что этот резкий рост произошел в основном за счет налоговых поступлений от энергетических компаний, в том числе налога на прибыль от разработки месторождения «Шах Дениз».

«В июле трансферты Государственного нефтяного фонда сократились на 55 процентов в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли в годовом исчислении на 20,8 процента в номинальном выражении, что соответствует устойчивому росту в ненефтяном секторе. Бюджетные расходы увеличились на 14,6 процента в номинальном выражении в июле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года за счет капитальных расходов, которые удвоились в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом.

Текущие расходы сократились на 16 процентов в годовом исчислении. Профицит бюджета в июле составил 1,3 миллиарда манатов. В результате профицит за первые семь месяцев года составил примерно 3,5 процента ВВП», - говорится в отчете ВБ.

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