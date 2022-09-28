Консорциум TAP работает с партнерами для расширения мощностей трубопровода – управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) работает со всеми партнерами по Южному газовому коридору для продвижения процесса расширения пропускной способности трубопровода.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на энергетическом саммите в Италии управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что с начала коммерческой операции TAP транспортировал в Италию почти 14 миллиардов кубометров природного газа, что значительно способствовало укреплению безопасности поставок в эту страну.

«В этом году мы планируем транспортировать по TAP более 9,5 миллиарда кубометров газа, что примерно на 2,5 миллиарда больше, чем в 2021 году», — добавил Скьеппати.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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