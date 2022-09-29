Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ - премьер

БАКУ /Trend/ - Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе встречи с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом, передает Trend в четверг со ссылкой на правительство Казахстана.

Смаилов отметил, что правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества.

Так, республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

«Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета», — сказал премьер-министр.