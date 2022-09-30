Оператор IGB получил разрешение на транспортировку природного газа

БАКУ /Trend/ - Независимый оператор ICGB получил разрешение на транспортировку природного газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в пятницу в компании.

Как отмечается, за день до начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария Болгарская комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) приняла решение санкционировать начало деятельности по транспортировке природного газа компанией ICGB.

«Этот итоговый документ удостоверяет, что компания успешно выполнила все условия по выданной в ноябре 2021 года лицензии на деятельность по транспортировке природного газа по газопроводу IGB. Своим решением EWRC подтверждает, что ICGB практически готов технически и финансово осуществить транспортировку природного газа через данную инфраструктуру. Интерконнектор вводится в коммерческую эксплуатацию 1 октября, в первый день нового отопительного сезона и нового газового года», - сказали в компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Twitter: @Lyaman_Zeyn