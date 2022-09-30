ОПЕК+ рассматривают снижение добычи на 0,5-1 млн б/с в ноябре

Страны ОПЕК+ обсуждают снижение добычи нефти на ноябрь в объеме 0,5-1 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из делегаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание министерского мониторингового комитета и министерской конференции, на которой будет приниматься решение об уровнях добычи нефти на ноябрь, запланированы на 5 октября. Накануне состоится заседание технического комитета ОПЕК+.

На встрече ОПЕК+ 5 сентября страны альянса приняли решение о сокращении добычи нефти в октябре на 100 тыс. б/ с. Как следует из итогового коммюнике, страны ОПЕК+ вернутся к уровням производства августа. В документе подчеркивается, что решение об увеличении добычи, принятое месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь. Кроме того, министры стран ОПЕК+ договорились проводить встречи альянса в любое время, чтобы реагировать на рыночную ситуацию.