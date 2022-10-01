Запуск IGB - важный этап в обеспечении энергетических потребностей Европы – премьер Румынии

БАКУ/Trend/ - Запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB) является важным этапом в обеспечении энергетических потребностей Европы.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Румынии Николае Чука.

«Это момент, которого мы ждем с большим интересом и надеждой. Это важный этап в наших совместных усилиях на европейском уровне по обеспечению наших энергетических потребностей при одновременном снижении зависимости от российского газа. Импорт газа из Азербайджана через данный интерконнектор отныне представляет собой жизнеспособный альтернативный источник, который обеспечит доступ Румынии и других стран к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP)», — отметил Чука.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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