IGB обеспечит доступные цены на газ для Болгарии и ее партнеров – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обеспечит доступные цены на газ для Болгарии и ее партнеров.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Болгарии Галаб Донев, выступая на церемонии запуска IGB в Софии.

«С сегодняшнего дня началась коммерческая эксплуатация IGB. Новый газопровод имеет достаточную мощность, чтобы обеспечить все внутреннее потребление. Кроме того, IGB обеспечит диверсификацию источников, а также маршрутов поставок природного газа в Болгарию, что имеет ключевое значение для обеспечения энергетической безопасности страны. Факт существования этого интерконнектора делает нашу страну менее уязвимой», - сказал он.

Донев отметил, что для Греции и Болгарии IGB является не только соглашением о коммерческом сотрудничестве, но и доказательством ответственности и солидарности.

«Стратегическое значение IGB выходит далеко за рамки Болгарии и нашего ценного двустороннего сотрудничества с Грецией. Интерконнектор обеспечит диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа не только для Болгарии, но и позволит транспортировать природный газ из Греции в Румынию, Молдову, Украину и в Центральную Европу. Однако потенциал IGB станет еще более очевидным после ожидаемого к концу следующего года ввода в эксплуатацию СПГ-терминала возле Александрополиса, что обеспечит дальнейший доступ к множеству источников поставок на международном рынке СПГ», — отметил премьер-министр Болгарии.

Он добавил, что IGB будет работать совместно с терминалом СПГ недалеко от Александрополиса.

«Он послужит связующим звеном с Южным газовым коридором и обеспечит доступ к альтернативным поставкам газа из Каспийского региона. Болгария приветствует меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном по стратегическому энергетическому партнерству и возможности увеличения поставок природного газа из Азербайджана. Это будет способствовать достижению целей диверсификации плана RePowerEurope и поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от одного поставщика. IGB может внести свой вклад в обеспечение столь необходимой безопасности поставок природного газа и доступных цен как для граждан Болгарии, так и для наших партнеров и друзей в Европе. Мы верим, что IGB сыграет свою надлежащую роль в реализации основных целей энергетической политики Европейского Союза», — сказал он.