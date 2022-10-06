Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии посредством Зангезурского коридора.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что азербайджанская и турецкая делегации провели обсуждения по различным вопросам энергетического сотрудничества.

"Наша делегация провела эффективные обсуждения развития сотрудничества по газопроводу Игдыр-Нахчыван, экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию, транспортировке электроэнергии посредством Зангезурского коридора, а также по сотрудничеству с TPAO и BOTAŞ", - говорится в публикации.