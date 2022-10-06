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Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 октября 2022 17:06 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии посредством Зангезурского коридора.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что азербайджанская и турецкая делегации провели обсуждения по различным вопросам энергетического сотрудничества.

"Наша делегация провела эффективные обсуждения развития сотрудничества по газопроводу Игдыр-Нахчыван, экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию, транспортировке электроэнергии посредством Зангезурского коридора, а также по сотрудничеству с TPAO и BOTAŞ", - говорится в публикации.

Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция обсудили транспортировку электроэнергии по Зангезурскому коридору - министр (ФОТО)
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