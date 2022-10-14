Назван потенциал ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал возобновляемых источников энергии, включая солнечную, водную и ветровую энергию, в объеме более 10 тысяч мегаватт.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на презентации книги «Зеленая» экономика».

«Восстановление гидроэлектростанций, привлечение иностранных партнеров к работе в сфере производства ветровой и солнечной энергии, в том числе BP и Aqua Power, показывает, что у нас есть большие возможности, особенно в области "зеленой" энергетики, и уже ведется деятельность в этой области», - сказал он.

Гасымлы добавил, что на освобожденных территориях имеется около трех миллиардов кубометров водных ресурсов.

"Они будут играть важную роль в обеспечении питьевой и оросительной водой. Это также можно считать ключевой частью "зеленой" экономики", - добавил он.

Отметим, что монография «Зеленая» экономика», состоящая из трех разделов и семи глав, охватывает такие темы, как изменение климата и устойчивое развитие, экологические границы экономического развития, "зеленая" экономика" для "зеленых" городов", энергоэффективность: мир в поисках альтернатив, финансы и "зеленое" принятие решений", "зеленая" экономика" в Азербайджане: текущее состояние и перспективы, рамки "зеленого" бюджета" и его применение в Азербайджане, "зеленый" рост" и сельское хозяйство: вызовы и возможности.

В книге, в частности, уделено большое внимание работе, проделанной для превращения освобожденных территорий в зону "зеленой" энергии". Также уделено внимание исследованию, проводимому в рамках "зеленого" бюджета" и возможности его применения в Азербайджане.

Монография предназначена для поддержки разработки государственных программ экономического развития, стратегических документов, региональных и местных проектов, способствуя формированию "зеленого" мышления и образа жизни в Азербайджане.