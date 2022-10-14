Турция и Азербайджан могут успешно сотрудничать в сфере энергоэффективности - Неджметтин Токур

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан могут успешно сотрудничать в сфере энергоэффективности.
Об этом сказал Trend в пятницу старший технический консультант по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии ПРООН Неджметтин Токур.
По его словам, Турция уже давно начала свой путь к повышению энергоэффективности.
«Мы уже приняли правила ЕС в отношении продукции. Турецкие компании и правительство, обладающие опытом в этой области, могут внести большой вклад в продвижение Азербайджана по пути повышения энергоэффективности», - сказал Токур.
Он отметил большое желание со стороны Азербайджана развиваться в сфере повышения энергоэффективности.
«Мы разработали проект правил маркировки экодизайна для
Азербайджана, а также провели обучение персонала.
Азербайджан находится в самом начале пути по повышению энергоэффективности. Наличие необходимых правил - это только первый шаг. Требуется высокая мотивация и самоотверженность для создания соответствующей инфраструктуры в стране, чтобы плавно реализовать эти новые требования. И мы видим эту самоотверженность и желание со стороны правительства Азербайджана, а также частного сектора», - сказал Токур.