Турция и Азербайджан могут успешно сотрудничать в сфере энергоэффективности - Неджметтин Токур

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан могут успешно сотрудничать в сфере энергоэффективности.

Об этом сказал Trend в пятницу старший технический консультант по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии ПРООН Неджметтин Токур.

По его словам, Турция уже давно начала свой путь к повышению энергоэффективности.

«Мы уже приняли правила ЕС в отношении продукции. Турецкие компании и правительство, обладающие опытом в этой области, могут внести большой вклад в продвижение Азербайджана по пути повышения энергоэффективности», - сказал Токур.

Он отметил большое желание со стороны Азербайджана развиваться в сфере повышения энергоэффективности.

«Мы разработали проект правил маркировки экодизайна для Азербайджана, а также провели обучение персонала.

Азербайджан находится в самом начале пути по повышению энергоэффективности. Наличие необходимых правил - это только первый шаг. Требуется высокая мотивация и самоотверженность для создания соответствующей инфраструктуры в стране, чтобы плавно реализовать эти новые требования. И мы видим эту самоотверженность и желание со стороны правительства Азербайджана, а также частного сектора», - сказал Токур.