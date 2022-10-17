В Азербайджане необходимо провести оценку регулирования энергопотребления - Адель Муртада

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает огромным потенциалом развития в сфере энергосбережения.

Об этом Trend сказал в понедельник Адель Муртада, старший эксперт по энергоэффективности зданий в Ливанской ассоциации энергосбережения и охраны окружающей среды, а также привлеченный со стороны ЕС эксперт для работы над проектом по энергоэффективности в Азербайджане.

"В Азербайджане необходимо провести оценку регулирования энергопотребления. Мы работаем над этим сейчас. Сегодня в Азербайджане внимание в основном уделяется отопительному сезону, однако, наибольшее потребление электроэнергии в стране приходится на лето. В связи с этим необходимо разработать системы охлаждения зданий. Также может быть успешно применена технология защиты от солнечных лучей", - сказал Муртада.

По его словам, потенциал энергосбережения в коммерческом и жилом секторах Азербайджана составляет от 50 до 60 процентов.

"В будущем необходимо строить здания с терморегулированием, при этом уже существующие здания должны быть соответствующим образом благоустроены", - добавил он.

Муртада отметил, что информационная кампания - очень важная часть работы данного проекта.

"За последние два дня мы предоставили экспертные знания сотрудникам министерства энергетики и компаниям. Мы также видим отзывы от представителей сферы образования", - сказал он.