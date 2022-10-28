Fitch ожидает роста добычи SOCAR в 2022-2023 гг.

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что добыча азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR вырастет на 4 процента в 2022 году и на 5 процентов в 2023 году, в основном за счет увеличения добычи природного газа, и в дальнейшем останется стабильной, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на отчет Fitch.

«Добыча нефти и газа SOCAR увеличилась на 7 процентов до 282 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Это связано с увеличением добычи нефти и газа в Азербайджане на 1 процент и на 23 процента соответственно. Добыча нефти в Азербайджане снижается, и мы не ожидаем в этом плане существенного изменения. Увеличение добычи газа в основном связана с началом добычи в рамках второй фазы разработки месторождения «Шах Дениз» в 2018 году с последующим добавлением дополнительных производственных площадей», — говорится в отчете Fitch.

Аналитики Fitch отмечают, что большинство нефтегазовых проектов в Азербайджане реализуются в рамках соглашений о разделе продукции, в которых SOCAR имеет миноритарную долю.

«Кроме того, SOCAR имеет доли в некоторых других крупных энергетических проектах, продвигаемых государством, таких как Южный газовый коридор», - говорится в отчете.

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