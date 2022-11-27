MOL Group увеличила капзатраты на разработку «Азери-Чираг-Гюнешли»

БАКУ /Trend/ - Капитальные затраты венгерской MOL Group на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в третьем квартале 2022 года составили 38,7 миллиона долларов по сравнению с 37,4 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Таким образом, капзатраты MOL Group на разработку блока АЧГ выросли на 3,5 процента по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Прочие расходы компании по блоку составили 0,8 миллиона долларов в третьем квартале 2022 года по сравнению с 0,5 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года.

Согласно данным bp, общая добыча на блоке месторождений АЧГ за первые три квартала 2022 года составила 418 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 461 тысячей баррелей в сутки в аналогичном периоде 2021 года. Таким образом, производство на АЧГ снизилось на 9,33 процента в годовом исчислении.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором соглашения о разделе продукции по АЧГ.

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