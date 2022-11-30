БАКУ/Trend/ - ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан, передает в среду Trend со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, компания с декабря прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в связи с западными санкциями и направит их в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

"Российская нефть не будет поставляться через из БТД, причина – санкции", - сказал один из источников. Другие источники заявили, что решение было принято западными акционерами БТД.

Отметим, что с 5 декабря вступает в силу запрет европейским клиентам покупать и транспортировать российскую нефть.