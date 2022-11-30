Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан

Энергетика Материалы 30 ноября 2022 17:54 (UTC +04:00)
ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан, передает в среду Trend со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, компания с декабря прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в связи с западными санкциями и направит их в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

"Российская нефть не будет поставляться через из БТД, причина – санкции", - сказал один из источников. Другие источники заявили, что решение было принято западными акционерами БТД.

Отметим, что с 5 декабря вступает в силу запрет европейским клиентам покупать и транспортировать российскую нефть.

Лента

Лента новостей

Читать все новости