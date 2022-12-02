Цены на нефть показали разнонаправленную динамику перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают слабую разнонаправленную динамику перед заседанием ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,16% — до 87,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — снижается на 0,04%, до 81,19 доллара.

В воскресенье, 4 декабря, рынки ждут заседания ОПЕК+, оценивая вероятность изменения параметров нефтяного соглашения.

Инвесторы также следят за новостями о введении потолка цен на российскую нефть. В четверг заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничения цен до 5 декабря. Замминистра добавил, что потолок цен начнется с 60 долларов за баррель, но в дальнейшем может быть изменен.

Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что цена в 60 долларов за баррель "все еще выше нынешнего уровня, который Россия получает за свою сырую нефть". "Если цена будет согласована на этом уровне, это не окажет большого влияния на доходы России от продажи нефти в настоящее время", — добавил эксперт.