БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует расширить "зеленые" инвестиции в новые города Азербайджана, сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

"Зеленые города ЕБРР — это флагманская программа, которая приобрела огромную популярность в последние годы. В настоящее время более 50 городов присоединились к этой уникальной программе для решения своих инфраструктурных и экологических проблем. Как вы знаете, Гянджа является первым и пока единственным городом в Азербайджане, присоединившимся к программе EBRD Green Cities, и в этом году мы подписали там два проекта. Эти проекты помогут городу устранить недостатки в сфере сбора твердых бытовых отходов и инфраструктуры уличного освещения", — добавила она.

Махмудова отметила, что ЕБРР начал подготовку Плана действий "Зеленый город" для Гянджи, который, как ожидается, будет готов в следующем году.

"План действий будет содержать исчерпывающий перечень инфраструктурных инвестиций и мер для решения наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются жители Гянджи. Параллельно мы в тесном контакте с Министерством экономики Азербайджана, чтобы расширить зеленые и низкоуглеродные инвестиции Банка в новые города и инфраструктурные сектора. Вместе с министерством мы рассматриваем новые проекты в Гяндже и других частях Азербайджана", - пояснила она.

Twitter: @Lyaman_Zeyn