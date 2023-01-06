Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу днем

Мировые цены на нефть в пятницу слабо растут, опасения инвесторов по поводу замедления мировой экономики сдерживают спрос на энергоресурсы. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,05%, до 78,73 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 73,72 доллара.

В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который подогревает опасения инвесторов по поводу замедления экономической активности. Опасения подтверждает экономическая статистика: так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре упал до 41,6 пункта с 46,7 в ноябре. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Кроме того, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре составил 49,3 пункта. Несмотря на рост по сравнению с ноябрем, показатель все еще сохраняется на уровне ниже 50 пунктов, что говорит о пониженной экономической активности в еврозоне.

В пятницу рынки будут оценивать данные по безработице в США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 263 тысячи в ноябре.

"Потенциал роста цен на нефть остается ограниченным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Экономические перспективы остаются туманными. Цены на нефть будут ориентироваться на сегодняшний отчет по занятости в США", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).